В Баку на киностудии «Азербайджанфильм» произошел взрыв

В Баку на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы 26 июня произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщает агентство Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.