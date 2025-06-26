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В Баку на киностудии «Азербайджанфильм» произошел взрыв

В Баку на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы 26 июня произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщает агентство Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

На горячую линию 112 поступила информация о взрыве, сопровождавшемся пожаром.

В Баку на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы 26 июня произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщает агентство Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В МЧС уточнили, что информация о происшествии поступила на горячую линию службы экстренного реагирования «112». «На место происшествия незамедлительно направлены силы соответствующих подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям», — сообщили в ведомстве.

Согласно информации Report, происшествие имело место на территории бывшей пиротехнической площадки киностудии. На место были оперативно направлены экстренные службы. Дополнительные сведения будут обнародованы по мере поступления.