Подвергшийся атаке украинского дрона репортёр из Китая Лу Юйгуан сообщил, что на его одежде чётко виднелась надпись «Пресса». При этом в момент удара БПЛА он записывал видео с микрофоном в руках.
По данным РИА Новости, 63-летний корреспондент китайского телеканала Phoenix был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области во время работы над сюжетом о жизни мирного населения. Исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн позже рассказал, что у журналиста диагностирована черепно-мозговая травма и рана головы.
«Мы “стендап” (вид съемки — прим. ред.) делаем, снимаем, и летает FPV (дрон — прим. ред.). Не знаю… Можно видеть, журналист или не журналист. У меня там написано “Press”, написано сзади тоже “Press”. Конечно да, с микрофоном», — уточнил Лу Юйгуан.
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, выверенный удар по китайским репортерам в Курской области показывает стремление киевского режима де-факто уничтожать журналистов из любых средств массовой информации, которые пытаются доносить до людей объективные данные о ходе спецоперации.