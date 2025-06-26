Самолет с освобожденными из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

В Подмосковье прибыли вернувшиеся из украинского плена российские бойцы.
В Подмосковье 26 июня приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с седьмой группой российских военнослужащих, которые вернулись из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
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«Самолет Ил-76МД приземлился в Подмосковье с седьмой группой военнослужащих РФ, вернувшихся из украинского плена в рамках обмена», — сообщил журналист. Информацию передает ТАСС.
Согласно информации, предоставленной Минобороны России, новая группа российских военнослужащих вернулась на родину с территории, находящейся под контролем Киева. Это стало возможным благодаря обмену пленными, организованному в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Россией и Украиной в Стамбуле. В рамках обмена украинской стороне была передана определенная группа военнослужащих Вооруженных сил Украины.