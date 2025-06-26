Глав районной и местной администрации Колпино задержали по делу о взятке

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Колпинского района и руководителя местной администрации муниципального образования Колпино.
По данным следствия, чиновники подозреваются в получении взятки на сумму свыше 9,2 миллиона рублей.
Согласно материалам дела, с декабря 2024 года по июнь 2025 года должностные лица, используя посредника, получили денежные средства от гендиректора компании, занимающейся благоустройством в Колпино. Средства, предположительно, были переданы в обмен на покровительство бизнесу и содействие при заключении госконтрактов.
Оперативные действия проводили сотрудники регионального управления ФСБ совместно со следователями. Против Юлии Логвиненко и Дмитрия Кохно возбуждено дело по статье, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Ранее в Дагестане правоохранители задержали с поличным при получении взятки ректора и сотрудников администрации Дагестанского аграрного госуниверситета.