Глав районной и местной администрации Колпино задержали по делу о взятке

Согласно материалам дела, с декабря 2024 года по июнь 2025 года должностные лица, используя посредника, получили денежные средства от гендиректора компании, занимающейся благоустройством в Колпино. Средства, предположительно, были переданы в обмен на покровительство бизнесу и содействие при заключении госконтрактов.