Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глав районной и местной администрации Колпино задержали по делу о взятке

Чиновники подозреваются в получении взятки на сумму свыше 9,2 миллиона рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Колпинского района и руководителя местной администрации муниципального образования Колпино.

По данным следствия, чиновники подозреваются в получении взятки на сумму свыше 9,2 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, с декабря 2024 года по июнь 2025 года должностные лица, используя посредника, получили денежные средства от гендиректора компании, занимающейся благоустройством в Колпино. Средства, предположительно, были переданы в обмен на покровительство бизнесу и содействие при заключении госконтрактов.

Оперативные действия проводили сотрудники регионального управления ФСБ совместно со следователями. Против Юлии Логвиненко и Дмитрия Кохно возбуждено дело по статье, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Ранее в Дагестане правоохранители задержали с поличным при получении взятки ректора и сотрудников администрации Дагестанского аграрного госуниверситета.