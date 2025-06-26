Защита Карапетяна дала встречные обвинения судье Апелляционного суда

Судья Апелляционного суда Армении Армен Даниелян намеренно затягивает процесс отзыва ходатайства об апелляции решения суда первой инстанции своим бездействием. Об этом заявила команда защиты российского предпринимателя Самвела Карапетяна, который был заключён под стражу на два месяца, пишет ТАСС.
Адвокаты подчеркнули, что рассмотрение ходатайства об обжаловании решения суда от 20 июня было поручено судье с самым низким рейтингом — Армену Даниеляну.
«Учитывая изложенные и другие обстоятельства, 23 июня юридическая команда Самвела Карапетяна подала ходатайство об отзыве апелляции. За короткий промежуток времени стало ясно, что все действия были направлены на то, чтобы апелляцию по незаконному задержанию Карапетяна рассматривал исключительно Армен Даниелян», — говорится в заявлении защиты.
Адвокаты отмечают, что Даниелян, обязанный немедленно прекратить производство по делу, не предпринял никаких действий. Для закрепления рассмотрения дела именно этим судьёй прокуратура подала апелляцию, несмотря на то, что ходатайство следователя было удовлетворено полностью, то есть формально не было оснований для апелляции.
«На этом дело не закончилось. Сегодня судья Апелляционного уголовного суда вынес постановление о принятии к производству апелляции прокурора. Кроме того, была принята к рассмотрению жалоба юридической команды, по которой ранее было заявлено ходатайство об отклонении. Защите предоставили всего один день на представление своей позиции, а дата публикации судебного акта назначена на 4 июля», — добавили адвокаты. В защите подчеркнули, что незаконное задержание Карапетяна, сомнительный процесс его обжалования и действия государственных органов свидетельствуют о явном политическом преследовании с любой точки зрения.
18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Ему предъявлены обвинения в публичных призывах к захвату власти. Бизнесмен свою вину отрицает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого начались проверки бизнеса Карапетяна, в результате которых были закрыты несколько пиццерий ООО «Пицца Ташир» в Ереване и регионах страны. Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване.