Защита Карапетяна дала встречные обвинения судье Апелляционного суда

«На этом дело не закончилось. Сегодня судья Апелляционного уголовного суда вынес постановление о принятии к производству апелляции прокурора. Кроме того, была принята к рассмотрению жалоба юридической команды, по которой ранее было заявлено ходатайство об отклонении. Защите предоставили всего один день на представление своей позиции, а дата публикации судебного акта назначена на 4 июля», — добавили адвокаты. В защите подчеркнули, что незаконное задержание Карапетяна, сомнительный процесс его обжалования и действия государственных органов свидетельствуют о явном политическом преследовании с любой точки зрения.