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Взрыв прогремел на киностудии «Азербайджанфильм» в Баку

Вечером в четверг в центре Баку прогремел мощный взрыв на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Инцидент произошёл в пиротехнической зоне студии, где, по предварительным данным, взлетело на воздух снаряжение, использовавшееся во время съёмок.

Источник: Life.ru

Мощный взрыв прогремел на киностудии в Баку. Видео © Telegram / 1EWS.AZ.

На месте происшествия разразился сильный пожар. По данным пресс-службы МЧС Азербайджана, сотрудники экстренных служб оперативно выехали на место инцидента для ликвидации последствий. В настоящее время информации о погибших или пострадавших не поступало.

Ранее Life.ru писал о взрыве в парке Калининграда. В результате ЧП пострадали двое детей. По предварительным данным, ребята обнаружили бесхозный ящик и попытались его поджечь. Внутри, предположительно, находился газовый баллон, который сдетонировал.