Раненый в Курской области китайский журналист отказался от госпитализации

По словам Хинштейна, журналист получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб теменной области, но в остальном чувствует себя удовлетворительно. Лу Юйгуан самостоятельно принял решение остаться под наблюдением на месте и не перевозиться в Москву. Его коллега-оператор, находившийся рядом во время инцидента, не пострадал.