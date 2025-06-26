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Раненый в Курской области китайский журналист отказался от госпитализации

У корреспондента диагностированы травмы головы.

Источник: Аргументы и факты

Китайский журналист Лу Юйгуан, пострадавший в результате удара украинского беспилотника по поселку Коренево в Курской области, был осмотрен врачами областной больницы.

По информации временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, у корреспондента диагностированы травмы головы, однако он отказался от госпитализации, сочтя их незначительными.

По словам Хинштейна, журналист получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб теменной области, но в остальном чувствует себя удовлетворительно. Лу Юйгуан самостоятельно принял решение остаться под наблюдением на месте и не перевозиться в Москву. Его коллега-оператор, находившийся рядом во время инцидента, не пострадал.

«К счастью, журналист получил раны кожи на голове. Других повреждений нет.» — отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что выверенный удар по китайским репортерам в Курской области показывает стремление киевского режима де-факто уничтожать журналистов из любых средств массовой информации, которые пытаются доносить до людей объективные данные о ходе СВО.

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