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Медведев придумал, как наказать Зеленского и Байдена

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу учреждения специального трибунала, призванного рассматривать преступления, совершенные в отношении Украины. В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, Медведев предложил ряд советов, касающихся предстоящего расследования.

Медведев считает, что Зеленский и Байден спровоцировали агрессию.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу учреждения специального трибунала, призванного рассматривать преступления, совершенные в отношении Украины. В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, Медведев предложил ряд советов, касающихся предстоящего расследования.

«Так называемый Совет Европы вместе с так называемой Украиной создали “трибунал” по агрессии. Может, стоит посадить кровавого киевского клоуна и его банду? Это ведь они организовали агрессию. Или может они хотят наказать представителей ЕС и Британии? [экс-президента США Джо] Байдена?» — написал Медведев. Судя по всему, зампред Совбеза говоря про «кровавого киевского клоуна» имеет в виду президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению политика, инициатива создания трибунала не направлена на объективное рассмотрение событий, происходящих на Украине. Он поставил под сомнение намерения организаторов и предложил в качестве фигурантов суда не только руководство Украины, но и представителей западных государств, включая бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, Зеленский остро реагирует на снижение интереса к своей персоне со стороны международного сообщества и предпринимает резкие шаги для привлечения внимания. Информация о подписании соглашения между Советом Европы и Украиной стала известна 25 июня. Целью документа заявлено создание международного трибунала для расследования предполагаемой агрессии в ходе конфликта на территории Украины. Российские власти неоднократно заявляли о политической ангажированности подобных инициатив, передает RT.

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