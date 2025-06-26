Медведев придумал, как наказать Зеленского и Байдена

«Так называемый Совет Европы вместе с так называемой Украиной создали “трибунал” по агрессии. Может, стоит посадить кровавого киевского клоуна и его банду? Это ведь они организовали агрессию. Или может они хотят наказать представителей ЕС и Британии? [экс-президента США Джо] Байдена?» — написал Медведев. Судя по всему, зампред Совбеза говоря про «кровавого киевского клоуна» имеет в виду президента Украины Владимира Зеленского.