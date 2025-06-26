Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетная мать погибла после первого в жизни прыжка с парашютом

48-летняя женщина, мать четверых детей, погибла во время своего первого прыжка с парашютом в тандеме с инструктором в Великобритании, сообщает Daily Mail.

48-летняя женщина, мать четверых детей, погибла во время своего первого прыжка с парашютом в тандеме с инструктором в Великобритании, сообщает Daily Mail.

По информации издания, 13 июня Белинда Тейлор вместе с 30-летним инструктором Адамом Харрисоном совершили прыжок с высоты 4500 метров, однако их парашют не раскрылся, что стало причиной смерти обоих. Их тела были найдены в поле недалеко от аэродрома Данксвелл в восточном Девоне. Предварительная причина смерти — множественные травмы.

Друзья Белинды описывали её как человека, ищущего острые ощущения. Подарок — прыжок с парашютом — организовал её партнёр Скотт Армстронг. Следствие продолжает устанавливать детали произошедшего.

Ранее самолет с двумя десятками человек на борту упал в штате Теннесси.