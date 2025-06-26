Многодетная мать погибла после первого в жизни прыжка с парашютом

По информации издания, 13 июня Белинда Тейлор вместе с 30-летним инструктором Адамом Харрисоном совершили прыжок с высоты 4500 метров, однако их парашют не раскрылся, что стало причиной смерти обоих. Их тела были найдены в поле недалеко от аэродрома Данксвелл в восточном Девоне. Предварительная причина смерти — множественные травмы.