Многодетная мать погибла после первого в жизни прыжка с парашютом

48-летняя женщина, мать четверых детей, погибла во время своего первого прыжка с парашютом в тандеме с инструктором в Великобритании, сообщает Daily Mail.
По информации издания, 13 июня Белинда Тейлор вместе с 30-летним инструктором Адамом Харрисоном совершили прыжок с высоты 4500 метров, однако их парашют не раскрылся, что стало причиной смерти обоих. Их тела были найдены в поле недалеко от аэродрома Данксвелл в восточном Девоне. Предварительная причина смерти — множественные травмы.
Друзья Белинды описывали её как человека, ищущего острые ощущения. Подарок — прыжок с парашютом — организовал её партнёр Скотт Армстронг. Следствие продолжает устанавливать детали произошедшего.
Ранее самолет с двумя десятками человек на борту упал в штате Теннесси.