В Херсонской области зафиксированы масштабные лесные пожары, охватившие свыше 600 гектаров.
Как утверждает губернатор региона, возгорания произошли в результате действий украинских Вооружённых сил.
Очаги огня были обнаружены на территории нескольких округов, включая Алешкинский, Скадовский, Голопристанский, Чаплинский, Каховский, Великолепетихский и Новокаховский. Большую часть возгораний, по его словам, удалось оперативно ликвидировать.
Кроме того, в регионе зафиксированы обстрелы: в Каховке повреждено кладбище, в Новой Маячке — грузовой транспорт, а в Новой Каховке удар пришёлся по зданию окружной администрации. Также сообщается о повреждениях в населённых пунктах Лазурное, Рабочий, Таврийск и Чернянка.
Ранее Сальдо рассказал, что город Херсон, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, сегодня похож на город-призрак с минимумом населения.