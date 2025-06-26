Сальдо: ВСУ в Херсонской области подожгли 600 га леса

Кроме того, в регионе зафиксированы обстрелы: в Каховке повреждено кладбище, в Новой Маячке — грузовой транспорт, а в Новой Каховке удар пришёлся по зданию окружной администрации. Также сообщается о повреждениях в населённых пунктах Лазурное, Рабочий, Таврийск и Чернянка.