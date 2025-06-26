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Сальдо: ВСУ в Херсонской области подожгли 600 га леса

Кроме того, Украина обстреляла кладбище в Каховке.

Источник: Аргументы и факты

В Херсонской области зафиксированы масштабные лесные пожары, охватившие свыше 600 гектаров.

Как утверждает губернатор региона, возгорания произошли в результате действий украинских Вооружённых сил.

Очаги огня были обнаружены на территории нескольких округов, включая Алешкинский, Скадовский, Голопристанский, Чаплинский, Каховский, Великолепетихский и Новокаховский. Большую часть возгораний, по его словам, удалось оперативно ликвидировать.

Кроме того, в регионе зафиксированы обстрелы: в Каховке повреждено кладбище, в Новой Маячке — грузовой транспорт, а в Новой Каховке удар пришёлся по зданию окружной администрации. Также сообщается о повреждениях в населённых пунктах Лазурное, Рабочий, Таврийск и Чернянка.

Ранее Сальдо рассказал, что город Херсон, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, сегодня похож на город-призрак с минимумом населения.