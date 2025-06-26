Трамп подписал торговую сделку с Китаем

«Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем… У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть (рынок — прим. URA.RU) Индии (для товаров США — прим. URA.RU)», — сказал Трамп.