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Трамп подписал торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 25 июня подписал торговое соглашение с Китаем и в ближайшее время ожидает заключения аналогичной сделки с Индией. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп заявил, что подписал торговую сделку с КНР и ожидает подписания с Индией.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 25 июня подписал торговое соглашение с Китаем и в ближайшее время ожидает заключения аналогичной сделки с Индией. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

«Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем… У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть (рынок — прим. URA.RU) Индии (для товаров США — прим. URA.RU)», — сказал Трамп.

Как сообщал источник телеканала CNN в администрации Белого дома, американская сторона подчеркивала важность установления контактов на самом высоком уровне с Китаем с целью возобновления переговоров по вопросам торговли. В то же время, согласно информации издания Politico, китайские официальные лица проявляли осторожность в вопросе организации встречи между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, напоминает телеканал 360.

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