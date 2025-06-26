Владелец «Тайгана», пострадавший от нападения льва, идет на поправку: Зубков начал сам ходить по палате

В пресс-службе сафари-парка «Тайган» сообщили, что его владелец Олег Зубков, получивший травмы при нападении льва, уже может самостоятельно ходить по больничной палате.
«С Олегом Алексеевичем все замечательно, он ходит уже по палате, написал целый список благодарностей и послание для подписчиков, а также распоряжений по управлению парком», — следует из сообщения пресс-службы.
22 июня следственное управление СКР по Крыму сообщило о серьёзных травмах Олега Зубкова после нападения льва — повреждения шейных мышц и грудной клетки. После экстренной операции в крымской клинике его перевезли в краснодарскую больницу, где врачи констатировали тяжелое, но стабильное состояние. Позднее сотрудники парка отметили улучшение его самочувствия.
В пресс-службе парка отметили положительную динамику в состоянии Зубкова.
Ранее KP.RU писал, что главе СК РФ Александру Бастрыкину представят отчет о ходе расследования уголовных дел, связанных с нарушениями в крымском сафари-парке «Тайган».