Владелец «Тайгана», пострадавший от нападения льва, идет на поправку: Зубков начал сам ходить по палате

22 июня следственное управление СКР по Крыму сообщило о серьёзных травмах Олега Зубкова после нападения льва — повреждения шейных мышц и грудной клетки. После экстренной операции в крымской клинике его перевезли в краснодарскую больницу, где врачи констатировали тяжелое, но стабильное состояние. Позднее сотрудники парка отметили улучшение его самочувствия.