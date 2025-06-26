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ВСУ атаковали образовательное учреждение в Горловке

Вооруженные силы Украины вечером в четверг, 26 июня, атаковали школу-интернат в Горловке Донецкой Народной Республики.

Вооруженные силы Украины вечером в четверг, 26 июня, атаковали школу-интернат в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Как уточняется, атака была произведена в 21:45 на школу-интернет в Никитовском районе Горловки. В результате атаки беспилотника образовательное учреждение получило повреждения.

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): ГКОУ “Горловская СШИ № 25” по ул. Черняховского», — сообщил телеграм-канал управления.

Там также проинформировали, что ВСУ в 18:45 атаковало дроном-камикадзе центр Горловки.

Ранее сообщалось, что студент из Курской области Илия Гукежев погиб, пытаясь спасти раненого ребенка от украинских дронов.