Захарова пообещала наказать виновных в нападении на журналистов из КНР

В комментарии МИД отмечается, что в результате атаки пострадал аккредитованный при российском внешнеполитическом ведомстве шеф-корреспондент московского бюро телеканала «Феникс» Лу Юйгуан. Журналист, имеющий более 20-летний опыт работы в России, получил ранение в голову. Сразу после инцидента он был доставлен в городскую больницу Курска, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Российская сторона выразила пожелания скорейшего выздоровления и полного восстановления Лу Юйгуану.