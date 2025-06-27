Минобороны: ПВО уничтожила 16 БПЛА за четыре часа в ночь на 27 июня

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в течение четырех часов, с 20:00 26 июня до 0:00 27 июня по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Согласно заявлению ведомства, семь БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, по четыре беспилотника — над территориями Брянской области и Республики Крым, и еще один БПЛА —над акваторией Черного моря.
— С 20.00 26 июня до 0.00 мск 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
26 июня силы ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских беспилотников над территорией России.
25 июня в Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины в небе над Россией. Так, 22 беспилотника были ликвидированы над Воронежской областью.