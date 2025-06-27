Bloomberg: VNG отказалась судиться с «Газпромом»

Несмотря на выигранные арбитражные иски после того, как «Газпром» не выполнил контракты на поставку в 2022 году, такие компании, как Uniper SE, также изо всех сил пытаются добиться компенсационных выплат. Отчасти это связано с тем, что международные активы российского газового гиганта сократились после национализации Gazprom Germania в разгар энергетического кризиса в Европе, отмечает издание.