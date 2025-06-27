Турция сделала ставку на поставку нефти из России

«Сейчас даже разговоры о перекрытии пролива вызвали колебания цен на нефть на мировых рынках в размере 15%. Через Ормузский пролив проходит около 30% нефти, и поэтому Турция, безусловно, пострадает. Но мы обсудили этот вопрос с нашим министром энергетики. У Турции есть альтернативы. Это нефть из Ирака, Азербайджана, России, и у Турции есть мощности для ее хранения», — подчеркнул Уралоглу, передает CNN T? rk. По словам министра, даже обсуждение возможного перекрытия Ормузского пролива уже привело к колебаниям цен на нефть на мировых рынках.