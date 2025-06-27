Турция сделала ставку на поставку нефти из России

В Анкаре допустили, что РФ может стать источником нефти для Турции.
Россия, Азербайджан и Ирак могут стать альтернативными поставщиками нефти для Турции в случае перебоев, связанных с теоретическим перекрытием Ормузского пролива. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу.
«Сейчас даже разговоры о перекрытии пролива вызвали колебания цен на нефть на мировых рынках в размере 15%. Через Ормузский пролив проходит около 30% нефти, и поэтому Турция, безусловно, пострадает. Но мы обсудили этот вопрос с нашим министром энергетики. У Турции есть альтернативы. Это нефть из Ирака, Азербайджана, России, и у Турции есть мощности для ее хранения», — подчеркнул Уралоглу, передает CNN T? rk. По словам министра, даже обсуждение возможного перекрытия Ормузского пролива уже привело к колебаниям цен на нефть на мировых рынках.
Министр отметил, что в случае фактического закрытия пролива Турция может столкнуться с серьезными сбоями в поставках сырья. Он уточнил, что даже при наличии альтернативных маршрутов перебои будут ощущаться до тех пор, пока не удастся наладить устойчивые поставки. Вместе с тем глава Минтранса выразил уверенность, что страна сможет обеспечить внутренние потребности за счет имеющихся ресурсов и логистических возможностей.
Россия выразила готовность поддержать очередное увеличение объемов добычи нефти в августе в рамках соглашения ОПЕК+, что направлено на сохранение сплоченности альянса и обеспечение баланса на мировом нефтяном рынке, сообщало агентство Bloomberg. Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости деполитизированного подхода к регулированию нефтяного рынка и подчеркнул стабильный характер взаимодействия между РФ и ОПЕК+. Он обсудили текущее положение на мировых энергетических рынках, а также готовность к возможным потрясениям, обусловленным ситуацией на Ближнем Востоке и риском блокировки Ормузского пролива, через который проходит порядка четверти мирового экспорта нефти.