Раненый ВСУ под Курском журналист из КНР отказался ложиться в больнцу

Корреспондент телеканала Phoenix Лу Юйгуан, который получил травмы головы из-за удара беспилотника в Кореневском районе Курской области, отказался от госпитализации. Журналист прошёл обследование и решил работать дальше. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.