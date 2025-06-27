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Минобороны России сообщило о перехвате 16 украинских беспилотников

Вечером 26 июня над Россией сбили 16 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.

Источник: Life.ru

«В период с 20:00 26 июня до 00:00 27 июня дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА», — говорится в заявлении ведомства.

Из них семь дронов были сбиты над Курской областью, четыре — над Брянской областью, ещё четыре — над территорией Крыма, а один вражеский беспилотник был нейтрализован в акватории Чёрного моря.

Ранее Life.ru писал, что во время атаки украинских БПЛА на курское приграничье был ранен китайский журналист. Корреспондент телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан получил черепно-мозговую травму. Спикер МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций реакции на нападение ВСУ на иностранного журналиста.

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