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Обломки украинских БПЛА стали причиной пожар в Курской области

Сразу три хозпостройки загорелись в Курской области в результате падения обломков беспилотников.

Сразу три хозпостройки загорелись в Курской области в результате падения обломков беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в деревне Ворошнево Курского района.

«На место оперативно выехали пожарные службы, пожар локализован. К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ при помощи беспилотника атаковали образовательное учреждение в донецкой Горловке.

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