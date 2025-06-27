Обломки украинских БПЛА стали причиной пожар в Курской области

Сразу три хозпостройки загорелись в Курской области в результате падения обломков беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел в деревне Ворошнево Курского района.
«На место оперативно выехали пожарные службы, пожар локализован. К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что ВСУ при помощи беспилотника атаковали образовательное учреждение в донецкой Горловке.
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