В Чили произошел скандал из-за появления телеканала РФ на местном телевидении

«Скандал говорит куда больше о цензорах, чем о работе телеканала», — заявил Касале. По его мнению, реакция на появление RT демонстрирует особенности медиаполитики в стране. Ведущий программы Ahi les Va Мирко Касале прокомментировал ситуацию в эфире, отметив, что разгорающийся скандал говорит скорее о цензорах, чем о работе телеканала.