NBC: неизвестные ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе

«Полиция разыскивает трёх человек, которые перелезли через забор и проникли в дом через парадное окно», — говорится в материале.
Отмечается, что актёра в этот момент дома не было.
По данным телеканала, грабители вынесли из дома различные ценные предметы, стоимость которых не уточняется.
В публикации сообщается, что до этого в Лос-Анджелесе злоумышленники ограбили дома актрисы Николь Кидман, а также нападающего клуба Главной футбольной лиги США (MLS) «Лос-Анджелес» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру.
Ранее дом нападающего французского футбольного клуба «Лион» Александра Ляказетта подвергся ограблению.