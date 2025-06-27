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NBC: неизвестные ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе

Неизвестные ограбили дом американского актёра Брэда Питта в Лос-Анджелесе, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Полиция разыскивает трёх человек, которые перелезли через забор и проникли в дом через парадное окно», — говорится в материале.

Отмечается, что актёра в этот момент дома не было.

По данным телеканала, грабители вынесли из дома различные ценные предметы, стоимость которых не уточняется.

В публикации сообщается, что до этого в Лос-Анджелесе злоумышленники ограбили дома актрисы Николь Кидман, а также нападающего клуба Главной футбольной лиги США (MLS) «Лос-Анджелес» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру.

Ранее дом нападающего французского футбольного клуба «Лион» Александра Ляказетта подвергся ограблению.