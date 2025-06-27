NBC: неизвестные ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе

В публикации сообщается, что до этого в Лос-Анджелесе злоумышленники ограбили дома актрисы Николь Кидман, а также нападающего клуба Главной футбольной лиги США (MLS) «Лос-Анджелес» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру.