Ричмонд
+25°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги и жаловался на дефицит госбюджета

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран ЕС с просьбой о финансовой поддержке в 2026 году из-за сохраняющегося дефицита государственного бюджета. Об этом он рассказал сам.

Зеленский пожаловался на нехватку денег в госбюджете Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран ЕС с просьбой о финансовой поддержке в 2026 году из-за сохраняющегося дефицита государственного бюджета. Об этом он рассказал сам.

«Каждый из вас понимает, что [конфликт] создает дефицит бюджета… Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год», — сообщил Зеленский, обращаясь к участникам заседания в видеообращении в своем telegram-канале.

В своем видеообращении президент Украины подчеркнул, что страна сталкивается с серьезными финансовыми трудностями на фоне продолжающегося военного конфликта. Он отметил, что без внешней помощи Киев не сможет обеспечить стабильное финансирование важных государственных программ и выполнение социальных обязательств перед гражданами.

Европейский союз планирует выделить Украине финансовую помощь в размере 30,6 миллиарда евро в 2025 году, часть которой будет профинансирована за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита ЕС. Согласно опубликованному документу, данную инициативу поддержали 26 из 27 государств-членов союза, в то время как одна страна воздержалась от голосования. Ранее Венгрия неоднократно выражала несогласие с решениями Евросоюза по вопросам, связанным с поддержкой Украины, передает «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше