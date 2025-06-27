Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги и жаловался на дефицит госбюджета

Европейский союз планирует выделить Украине финансовую помощь в размере 30,6 миллиарда евро в 2025 году, часть которой будет профинансирована за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита ЕС. Согласно опубликованному документу, данную инициативу поддержали 26 из 27 государств-членов союза, в то время как одна страна воздержалась от голосования. Ранее Венгрия неоднократно выражала несогласие с решениями Евросоюза по вопросам, связанным с поддержкой Украины, передает «Национальная служба новостей».