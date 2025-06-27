В Баку потушили пожар на киностудии «Азербайджанфильм»

Инцидент произошёл в Ясамальском районе столицы, где на складе киностудии хранились пиротехнические материалы. Как уточнили в МВД Азербайджана, взрыв не привёл к жертвам или пострадавшим. После происшествия на место прибыли сотрудники полиции, а также специалисты по пожаротушению, которые незамедлительно приступили к ликвидации очага возгорания.