В Баку потушили пожар на киностудии «Азербайджанфильм»

Пожар, возникший в результате взрыва на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Баку, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, подчеркнув, что огонь удалось быстро потушить благодаря оперативным действиям экстренных служб.
Инцидент произошёл в Ясамальском районе столицы, где на складе киностудии хранились пиротехнические материалы. Как уточнили в МВД Азербайджана, взрыв не привёл к жертвам или пострадавшим. После происшествия на место прибыли сотрудники полиции, а также специалисты по пожаротушению, которые незамедлительно приступили к ликвидации очага возгорания.
В настоящее время территория киностудии оцеплена, организовано круглосуточное дежурство, продолжаются работы по обеспечению безопасности. Правоохранительные органы проводят расследование причин взрыва и контролируют ситуацию на месте.
Ранее сообщалось, что на неэксплуатируемом оружейном складе в районе села Большая Тура из-за пожара взорвались старые мелкие боеприпасы, которые хранились там в небольшом количестве.