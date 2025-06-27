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Shot: Взрывы прогремели в Керчи

Взрывы прогремели в Керчи. По сообщениям местных жителей, предположительно сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом стало известно в пятницу, 27 июня.

Взрывы прогремели в Керчи. По сообщениям местных жителей, предположительно сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом стало известно в пятницу, 27 июня.

Жители Керчи сообщили, что слышали минимум два взрыва, сопровождавшиеся яркими вспышками со стороны Черного моря.

По предварительным данным, система ПВО могла быть задействована для отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Официальной информации в настоящее время нет, передает Telegram-канал Shot.

Кроме того, с 20:00 26 июня до 0:00 27 июня по московскому времени силы ПВО ликвидировали 16 дронов над регионами России. Семь БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, по четыре беспилотника — над территориями Брянской области и Республики Крым, и еще один БПЛА —над акваторией Черного моря.

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