Стала известна причина смерти легендарного музыканта группы Beach Boys

О смерти Брайана Уилсона стало известно 12 июня — информацию тогда подтвердила его семья. Согласно опубликованным данным, в последние годы музыкант страдал сразу несколькими тяжелыми заболеваниями, что могло повлиять на его общее состояние. Официальных комментариев от представителей The Beach Boys по поводу результатов экспертизы на данный момент не поступало. Наибольшую известность он приобрел благодаря созданию и деятельности в легендарной группе The Beach Boys. Именно этот коллектив в 1966 году выпустил один из самых значимых альбомов в истории музыки — «Pet Sounds», напоминает телеканал 360.