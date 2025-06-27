Фанаты негодуют: воры обчистили дом главного красавчика Голливуда

Согласно информации источников, злоумышленники тщательно обыскали помещение и скрылись, похитив имущество, суммарная стоимость которого не раскрывается. Как сообщает телеканал, инцидент с виллой знаменитости — лишь одно из многих подобных преступлений, количество которых резко увеличилось в богатых кварталах Южной Калифорнии, где многие жертвы краж — медийные личности.