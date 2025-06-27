Фанаты негодуют: воры обчистили дом главного красавчика Голливуда

Неизвестные проникли в особняк голливудской звезды Брэда Питта в Лос-Анджелесе и совершили кражу. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники в полиции.
Правоохранительные органы объявили в розыск троих подозреваемых в незаконном проникновении: злоумышленники пролезли через забор и проникли в жилище, разбив оконное стекло.
Согласно информации источников, злоумышленники тщательно обыскали помещение и скрылись, похитив имущество, суммарная стоимость которого не раскрывается. Как сообщает телеканал, инцидент с виллой знаменитости — лишь одно из многих подобных преступлений, количество которых резко увеличилось в богатых кварталах Южной Калифорнии, где многие жертвы краж — медийные личности.
Ранее KP.RU писал, что в провинции Салерно на юге Италии местный житель находится под подозрением в убийстве грабителя, незаконно проникшего в его жилище.