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Фанаты негодуют: воры обчистили дом главного красавчика Голливуда

NBC: воры ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе.

Источник: Комсомольская правда

Неизвестные проникли в особняк голливудской звезды Брэда Питта в Лос-Анджелесе и совершили кражу. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники в полиции.

Правоохранительные органы объявили в розыск троих подозреваемых в незаконном проникновении: злоумышленники пролезли через забор и проникли в жилище, разбив оконное стекло.

Согласно информации источников, злоумышленники тщательно обыскали помещение и скрылись, похитив имущество, суммарная стоимость которого не раскрывается. Как сообщает телеканал, инцидент с виллой знаменитости — лишь одно из многих подобных преступлений, количество которых резко увеличилось в богатых кварталах Южной Калифорнии, где многие жертвы краж — медийные личности.

Ранее KP.RU писал, что в провинции Салерно на юге Италии местный житель находится под подозрением в убийстве грабителя, незаконно проникшего в его жилище.