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На Крымскому мосту было временно перекрыто движение

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли.

Источник: Комсомольская правда

На подъездах к Крымскому мосту временно прекращено движение автотранспорта. Об этом информирует Telegram-канал об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — передает канал.

Всем гражданам, оказавшимся на территории моста и в пункте досмотра, поступило обращение о соблюдении спокойствия, также их призвали подчиняться инструкциям сотрудников охраны правопорядка.

Позднее в Telegram-канале, отслеживающем обстановку на подъездах к переправе, появилось сообщение о возобновлении движения транспорта. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — следует из сообщения.

26 июня, в четверг, на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи образовался транспортный затор. Тогда со стороны Керчи находилось 198 автомобилей.