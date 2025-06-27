Над Брянской областью уничтожено четыре украинских дрона

ПВО уничтожило четыре БЛА ВСУ.
Четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над Брянской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России в ночь на 26 июня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам главы области, все летательные аппараты были своевременно обнаружены и успешно ликвидированы, жертв и разрушений на земле нет. «Силами ПВО Минобороны России четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянской областью», — написал Богомаз в своем telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Власти региона уточнили, что ситуация находится под контролем, угрозы для безопасности населения нет. Информация о повреждении объектов инфраструктуры не поступала.
В течение прошедшей ночи российские военные уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были обнаружены над девятью регионами страны, сообщали в Минобороны РФ.
Наибольшее число дронов — 23 — было сбито в Курской области. В Ростовской области поражено 11 аппаратов, в Брянской — шесть. Кроме того, по три беспилотника были уничтожены в Белгородской области и Московском регионе, среди которых два направлялись в сторону Москвы. Также два дрона были сбиты над Крымом, по одному — в Калужской области и на территории Мордовии, напоминает «Национальная служба новостей».