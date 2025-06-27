Над Брянской областью уничтожено четыре украинских дрона

Наибольшее число дронов — 23 — было сбито в Курской области. В Ростовской области поражено 11 аппаратов, в Брянской — шесть. Кроме того, по три беспилотника были уничтожены в Белгородской области и Московском регионе, среди которых два направлялись в сторону Москвы. Также два дрона были сбиты над Крымом, по одному — в Калужской области и на территории Мордовии, напоминает «Национальная служба новостей».