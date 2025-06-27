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Над Брянской областью уничтожено четыре украинских дрона

Четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над Брянской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России в ночь на 26 июня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ПВО уничтожило четыре БЛА ВСУ.

Четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над Брянской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России в ночь на 26 июня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, все летательные аппараты были своевременно обнаружены и успешно ликвидированы, жертв и разрушений на земле нет. «Силами ПВО Минобороны России четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянской областью», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Власти региона уточнили, что ситуация находится под контролем, угрозы для безопасности населения нет. Информация о повреждении объектов инфраструктуры не поступала.

В течение прошедшей ночи российские военные уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были обнаружены над девятью регионами страны, сообщали в Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов — 23 — было сбито в Курской области. В Ростовской области поражено 11 аппаратов, в Брянской — шесть. Кроме того, по три беспилотника были уничтожены в Белгородской области и Московском регионе, среди которых два направлялись в сторону Москвы. Также два дрона были сбиты над Крымом, по одному — в Калужской области и на территории Мордовии, напоминает «Национальная служба новостей».