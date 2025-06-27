В Лос-Анджелесе ограбили дом Брэда Питта

Как отмечает телеканал, этот случай стал очередным в серии краж со взломом, которые участились за последние годы в престижных районах Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии. Подобные преступления часто совершаются в отношении домов и имущества знаменитостей. Полиция предупреждает жителей о необходимости усилить меры безопасности и проявлять бдительность.