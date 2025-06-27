В Москве врач-кардиолог решил объехать лежачий полицейский на BMW по встречке и убил мотоциклиста

Водитель BMW не стал снижать скорость перед «лежачим полицейским» и, выехав на встречную полосу, столкнулся с мотоциклистом в Подмосковье. Об этом сообщает Baza.
ДТП случилось несколько часов назад в Красногорске, в районе жилого комплекса «Ильинские Луга». На дороге перед водителем BMW находился «лежачий полицейский», но автомобиль двигался с высокой скоростью, и водитель решил объехать препятствие по встречной полосе. В результате он столкнулся с мотоциклистом.
Мотоциклистом оказался 47-летний Александр Веселинович из Сербии. После аварии он скончался на месте, не приходя в сознание.
За рулём BMW был врач-кардиолог Юрий Ш. У него диагностировали ушиб спины. Его пассажирка, Изабелла, получила лишь испуг. Оба отказались от госпитализации.
Ранее мотоциклисты «разлетелись» в стороны при ДТП в Алтайском крае.