В Москве врач-кардиолог решил объехать лежачий полицейский на BMW по встречке и убил мотоциклиста

ДТП случилось несколько часов назад в Красногорске, в районе жилого комплекса «Ильинские Луга». На дороге перед водителем BMW находился «лежачий полицейский», но автомобиль двигался с высокой скоростью, и водитель решил объехать препятствие по встречной полосе. В результате он столкнулся с мотоциклистом.