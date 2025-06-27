Водитель насмерть сбил мотоциклиста в Подмосковье

Ранее ДТП с четырьмя жертвами произошло на участке автотрассы Элиста — Зимовники. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Среди жертв — водители обеих машин и двое пассажиров. Также пострадали два ребенка, их госпитализировали.