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Над регионами России и акваторией Черного моря сбили 16 БПЛА

Больше всего беспилотников были сбиты над Курской областью.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали 16 украинских беспилотников в воздушном пространстве над несколькими регионами страны и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, атака произошла в период с 20:00 26 июня до полуночи 27 июня. За это время силами дежурных расчетов ПВО были перехвачены и уничтожены беспилотники самолетного типа: семь — над Курской областью, четыре — над Брянской областью, ещё четыре — над территорией Республики Крым, и один — над Чёрным морем.

Минобороны подчеркнуло, что все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы, что позволило избежать разрушений и пострадавших. Оперативные меры по контролю воздушного пространства продолжаются.

Ранее система ПВО отразила одни из самых массированных атак на Воронежскую область — за последние двое суток ликвидировали около 80 дронов.

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