Актера из «Аноры» Борисова пригласили в Американскую киноакадемию

В текущем году наряду с Юрой Борисовым приглашения получили и другие известные актеры. Среди них — Джереми Стронг, известный по сериалу «Наследники» и фильму «Ученик», Киран Калкин («Наследники»), Дейв Батиста («Стражи галактики», «Дюна»), Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен», «Дюна») и Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Последний король Шотландии»). Включение в состав Академии дает право принимать участие в голосовании за номинантов и лауреатов премии «Оскар».