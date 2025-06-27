Актера из «Аноры» Борисова пригласили в Американскую киноакадемию

Юра Борисов получил новое предложение из США.
Российский актер Юра Борисов, сыгравший главные роли в фильмах «Анора» и «Купе номер шесть», вошел в число 534 деятелей киноиндустрии, приглашенных присоединиться к Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом говорится в официальном заявлении организации.
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В документе отмечается, что в Академию приглашаются исключительно талантливые личности, внесшие значимый вклад в развитие мирового кинематографа. «Благодаря своей приверженности кинематографу и индустрии в целом, эти исключительно талантливые личности внесли неизгладимый вклад в мировое сообщество кинематографистов», — говорится в совместном заявлении генерального директора Академии Билла Крамера и президента Джанет Янг.
В текущем году наряду с Юрой Борисовым приглашения получили и другие известные актеры. Среди них — Джереми Стронг, известный по сериалу «Наследники» и фильму «Ученик», Киран Калкин («Наследники»), Дейв Батиста («Стражи галактики», «Дюна»), Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен», «Дюна») и Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Последний король Шотландии»). Включение в состав Академии дает право принимать участие в голосовании за номинантов и лауреатов премии «Оскар».
Также ранее стало известно, что Борисов рассматривается на роль соучредителя OpenAI Ильи Суцкевера в предстоящем фильме режиссера Луки Гуаданьино, посвященном увольнению и последующему возвращению Сэма Альтмана. Производство картины студии Amazon MGM Studios намечено на лето этого года, съемки планируется провести в Соединенных Штатах и Италии. Об этом информирует американское издание, специализирующееся на киноиндустрии.