Ребенок изъят из неблагополучной семьи в Нижнем Новгороде

Сообщение о нарушении общественного порядка поступило в отдел полиции Ленинского района. По информации заявителей, в одной из квартир многоэтажки были слышны громкие звуки и отмечалось распитие спиртного. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы совместно с представителями подразделения по делам несовершеннолетних обнаружили, что в квартире действительно играет громкая музыка, а женщина, оказавшаяся матерью ребенка, ведет себя агрессивно и находится в состоянии алкогольного опьянения.