Ребенок изъят из неблагополучной семьи в Нижнем Новгороде

Полицейские Нижнего Новгорода доставили полуторагодовалого ребенка в медицинское учреждение после того, как во время выезда на вызов выявили опасные для жизни и здоровья условия проживания малыша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сообщение о нарушении общественного порядка поступило в отдел полиции Ленинского района. По информации заявителей, в одной из квартир многоэтажки были слышны громкие звуки и отмечалось распитие спиртного. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы совместно с представителями подразделения по делам несовершеннолетних обнаружили, что в квартире действительно играет громкая музыка, а женщина, оказавшаяся матерью ребенка, ведет себя агрессивно и находится в состоянии алкогольного опьянения.
Вместе с ней в жилище находились бабушка и дедушка мальчика — оба также нетрезвы. Взрослые не отрицали употребления алкоголя. Учитывая создавшуюся ситуацию и позднее время, полицейские приняли решение оформить акт о помещении ребенка в учреждение социальной защиты и передали его в городскую детскую больницу.
Об этом случае проинформированы представители органов опеки и попечительства.
В отношении матери составлены административные материалы по статьям 20.1 часть 2 (мелкое хулиганство) и 5.35 часть 1 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Все материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения.