Водитель BMW насмерть сбил мотоциклиста, объезжая «лежачий полицейский»

В Московской области водитель легкового автомобиля насмерть сбил мотоциклиста, объезжая по встречной полосе «лежачий полицейский». Об этом стало известно в пятницу, 27 июня.
ДТП произошло на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в поселке Ильинское-Усово. Водитель BMW, пытаясь объехать искусственное препятствие, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклистом. Предварительно, автомобиль двигался на высокой скорости. Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Местные жители отмечают, что это не первый подобный инцидент на данном участке дороги, передает Telegram-канал Shot.
Ранее на Комсомольском проспекте в районе дома № 40 автомобиль марки Audi столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист скончался на месте из-за полученных травм.