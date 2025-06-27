Водитель BMW насмерть сбил мотоциклиста, объезжая «лежачий полицейский»

ДТП произошло на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в поселке Ильинское-Усово. Водитель BMW, пытаясь объехать искусственное препятствие, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклистом. Предварительно, автомобиль двигался на высокой скорости. Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Местные жители отмечают, что это не первый подобный инцидент на данном участке дороги, передает Telegram-канал Shot.