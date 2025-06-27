Зеленский упрекнул страны ЕС в зависимости от российской нефти

«Со временем мы увидели, насколько сильно некоторые европейские страны все еще зависят от российской нефти. Мы понимаем это и действуем осторожно, как того требует наше партнерство с ЕС. Однако, к сожалению, мы не всегда чувствуем такое же понимание в ответ, когда речь идет о потребностях Украины», — заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале.