Зеленский упрекнул страны ЕС в зависимости от российской нефти

Зеленский пожаловался на зависимость ЕС от российской нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европейскому совету выразил обеспокоенность тем, что ряд европейских государств по-прежнему зависят от поставок российской нефти. Он призвал страны ЕС пересмотреть ценовой потолок на нефть из России, подчеркнув необходимость усиления давления на Москву.
«Со временем мы увидели, насколько сильно некоторые европейские страны все еще зависят от российской нефти. Мы понимаем это и действуем осторожно, как того требует наше партнерство с ЕС. Однако, к сожалению, мы не всегда чувствуем такое же понимание в ответ, когда речь идет о потребностях Украины», — заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале.
Кроме того, Зеленский заявил о необходимости финансовой помощи со стороны стран Европейского союза в 2026 году, объяснив это продолжающимся дефицитом государственного бюджета. В частности, Европейская комиссия уже пообещала Украине новый кредит на сумму 11 млрд евро. Средства планируется направить в рамках более широкой программы поддержки на 50 млрд евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.