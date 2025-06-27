Имущество и счета 10 компаний арестованы у Магомедова

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и наложил арест на движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства на счетах десяти связанных с ним компаний, согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
Магомедов был задержан в среду в рамках предполагаемого расследования уголовного дела по факту незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». В ходе следственных действий прошли обыски в его доме, кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, а также в трех московских квартирах, принадлежащих родственникам госсекретаря. В четверг суд в Махачкале вынес решение об обращении имущества Магомедова в доход государства.
Арест наложен на все недвижимое имущество десяти компаний — «Каспетролсервис», «МСБ Холдинг», ООО «Дагестанские новые технологии», ООО «Нефтепродуктснаб», ООО «Транс Тек», ООО «АМО Бизнес», ООО «АСКО Плюс», ООО «Каспий-Петрол», ООО «Нефтепродукттрейд» и ООО «Русальянсбизнес». Также под арест попало все движимое имущество этих организаций, а также денежные средства на счетах в банках и других кредитных учреждениях.
По информации сервиса «БИР-Аналитик», ООО «МСБ Холдинг» является действующим микропредприятием, учредителями которого выступают дети Магомедова. Основной деятельностью компании является оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.