Имущество и счета 10 компаний арестованы у Магомедова

Магомедов был задержан в среду в рамках предполагаемого расследования уголовного дела по факту незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». В ходе следственных действий прошли обыски в его доме, кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, а также в трех московских квартирах, принадлежащих родственникам госсекретаря. В четверг суд в Махачкале вынес решение об обращении имущества Магомедова в доход государства.