NBC: воры ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе полиция занимается поиском подозреваемых, взломавших дом актёра Брэда Питта. По данным источников NBC News, трое неизвестных проникли в здание через окно и вынесли оттуда ценные вещи. Оценка ущерба пока не раскрывается.