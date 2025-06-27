NBC: воры ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе полиция занимается поиском подозреваемых, взломавших дом актёра Брэда Питта. По данным источников NBC News, трое неизвестных проникли в здание через окно и вынесли оттуда ценные вещи. Оценка ущерба пока не раскрывается.
Отмечается, что этот случай стал очередным в серии ограблений, жертвами которых в последние месяцы стали знаменитости.
Ранее, в феврале, были зафиксированы аналогичные преступления — тогда пострадали актриса Николь Кидман и футболист Оливье Жиру, выступающий за клуб MLS «Лос-Анджелес» и сборную Франции.
Между тем в США семеро мужчин обвиняются в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории страны.