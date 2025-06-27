Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: воры ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе

Этот случай стал очередным в серии ограблений.

Источник: Аргументы и факты

В Лос-Анджелесе полиция занимается поиском подозреваемых, взломавших дом актёра Брэда Питта. По данным источников NBC News, трое неизвестных проникли в здание через окно и вынесли оттуда ценные вещи. Оценка ущерба пока не раскрывается.

Отмечается, что этот случай стал очередным в серии ограблений, жертвами которых в последние месяцы стали знаменитости.

Ранее, в феврале, были зафиксированы аналогичные преступления — тогда пострадали актриса Николь Кидман и футболист Оливье Жиру, выступающий за клуб MLS «Лос-Анджелес» и сборную Франции.

Между тем в США семеро мужчин обвиняются в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории страны.