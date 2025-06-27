Над Керчью прозвучали взрывы

Со стороны Черного моря были видны вспышки.
Вечером 26 июня в районе города Керчь были слышны как минимум два взрыва, что связано с работой системы противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев событий.
Местные жители отмечают, что над городом раздались громкие хлопки, а со стороны Черного моря были заметны яркие вспышки. «Со стороны Черного моря были видны яркие вспышки. По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским БПЛА», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Дополнительно известно, что ранее в этот же вечер было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Менее чем через час транспортное сообщение по мосту было полностью восстановлено. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Официальные органы ситуацию пока не комментировали, пишет RT.