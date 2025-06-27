Захарова: Напавшие на китайских журналистов в Курской области будут наказаны

Россия установит и привлечет к ответственности причастных к атаке на китайских журналистов телеканала «Феникс» (Phoenix) в Курской области. Об этом в четверг, 26 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.
26 июня в поселке Коренево съемочная группа китайского телеканала, снимавшая репортаж о восстановлении мирной жизни в регионе, подверглась целенаправленной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны украинских боевиков. В результате шеф-корреспондент московского бюро телеканала Лу Юйгуан, работающий в России около 20 лет, получил ранение в голову.
Захарова заявила о неизбежности наказания для виновных в посягательстве на жизнь представителей СМИ. Она также призвала правительства других стран осудить обстрел съемочной группы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
— Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание, — передает слова Захаровой сайт министерства.
О нападении на китайского журналиста Лу Юйгуана стало известно 26 июня — он пострадал в результате удара дрона ВСУ в поселке Коренево Кореневского района Курской области. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, корреспондент получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб теменной области.
ВСУ нанесли удар по трассе Курск — Рыльск в городе Льгове Курской области, в результате чего пострадали 16 человек. Губернатор также сообщил, что после удара вражеского дрона в здании строящейся школы в деревне Самоярдово Большесолдатского района начался пожар.