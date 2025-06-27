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Три человека побили в массовом ДТП с КамАЗом в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии произошло массовое ДТП с участием грузовика. В результате аварии погибли три человека. Инцидент случился 26 июня около 22:30 на автодороге «Подъезд от “ФД Кавказ” к селу Куба» в Баксанском районе, сообщила республиканская автоинспекция.

Источник: Life.ru

По предварительной информации, 33-летний водитель «Лады Нива» из Баксанского района выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. После столкновения грузовик потерял управление и врезался в «Ауди» и «Ладу Приора».

Погибли 20-летний водитель «Лады Приора» и двое его пассажиров возрастом 21 и 22 года. Все они — жители Баксанского района.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и спасатели.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Московской области водитель легковушки насмерть сбил мотоциклиста. Аварию записали камеры наблюдения. Автомобиль пытался объехать по встречной «лежачий полицейский».