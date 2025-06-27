Три человека побили в массовом ДТП с КамАЗом в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии произошло массовое ДТП с участием грузовика. В результате аварии погибли три человека. Инцидент случился 26 июня около 22:30 на автодороге «Подъезд от “ФД Кавказ” к селу Куба» в Баксанском районе, сообщила республиканская автоинспекция.