Три человека побили в массовом ДТП с КамАЗом в Кабардино-Балкарии

По предварительной информации, 33-летний водитель «Лады Нива» из Баксанского района выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. После столкновения грузовик потерял управление и врезался в «Ауди» и «Ладу Приора».
Погибли 20-летний водитель «Лады Приора» и двое его пассажиров возрастом 21 и 22 года. Все они — жители Баксанского района.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и спасатели.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Московской области водитель легковушки насмерть сбил мотоциклиста. Аварию записали камеры наблюдения. Автомобиль пытался объехать по встречной «лежачий полицейский».