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В страшном ДТП в Кабардино-Балкарии погибли 20-летний водитель «Приоры» и два его пассажира

В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли три человека.

В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли три человека. Об этом пишет mash gor.

Около 22:00 на объездной дороге в Баксанском районе произошло столкновение автомобилей «Приора», КАМАЗа, «Нивы» и «Ауди».

По предварительным данным, причиной аварии стал 33-летний водитель «Нивы», который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате многотонная машина врезалась в другие транспортные средства. В аварии погибли 20-летний водитель «Приоры» и двое его пассажиров.

Этой ночью в Москве врач-кардиолог решил объехать лежачий полицейский на BMW по встречке и убил мотоциклиста.