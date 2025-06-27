В страшном ДТП в Кабардино-Балкарии погибли 20-летний водитель «Приоры» и два его пассажира

По предварительным данным, причиной аварии стал 33-летний водитель «Нивы», который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате многотонная машина врезалась в другие транспортные средства. В аварии погибли 20-летний водитель «Приоры» и двое его пассажиров.