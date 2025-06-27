В страшном ДТП в Кабардино-Балкарии погибли 20-летний водитель «Приоры» и два его пассажира

В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли три человека. Об этом пишет mash gor.
Около 22:00 на объездной дороге в Баксанском районе произошло столкновение автомобилей «Приора», КАМАЗа, «Нивы» и «Ауди».
По предварительным данным, причиной аварии стал 33-летний водитель «Нивы», который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате многотонная машина врезалась в другие транспортные средства. В аварии погибли 20-летний водитель «Приоры» и двое его пассажиров.
Этой ночью в Москве врач-кардиолог решил объехать лежачий полицейский на BMW по встречке и убил мотоциклиста.