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Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом

В четверг, 27 июня, пустыня Атакама на севере Чили, которую считают самой сухой в мире, оказалась покрыта снегом. Об этом сообщила обсерватория ALMA, расположенная на территории пустыни.

В пустыне Атакама в Чили впервые за 10 лет выпал снег.

В четверг, 27 июня, пустыня Атакама на севере Чили, которую считают самой сухой в мире, оказалась покрыта снегом. Об этом сообщила обсерватория ALMA, расположенная на территории пустыни.

В официальном сообщении организации в социальной сети Х отмечается: «Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!». Видеозапись, опубликованная обсерваторией, демонстрирует, как снежный покров лежит на территории комплекса. Представители ALMA подчеркнули, что подобное природное явление зафиксировано впервые за последние десять лет. Специалисты назвали произошедшее «феноменом» и отметили его исключительность для этого региона.

По информации чилийской газеты El Mercurio, накануне метеорологи предупреждали о вероятности ливней и штормов в северной части страны. Накопленные осадки и резкое понижение температуры стали причиной образования снежного покрова даже в таких засушливых условиях, как Атакама.

Пустыня Атакама известна как одно из наиболее засушливых мест на планете: в некоторых районах не выпадало осадков на протяжении десятилетий. Снегопад в регионе может повлиять на работу научных станций, а также вызвать краткосрочные изменения в экосистеме пустыни.

Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике в результате масштабных наводнений, ураганных ветров, оползней и обильных снегопадов зафиксированы 49 погибших, сообщал Лубабало Оскар Мабуяне, глава администрации провинции Восточный Кейп, наиболее пострадавшей от стихии. По его словам, вследствие разгула стихии поток воды смыл школьный микроавтобус, в котором находились дети: жертвами происшествия стали четверо учащихся и двое взрослых, судьба еще четырех школьников остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются. Власти также информировали, что сотни жителей были вынуждены эвакуироваться из-за разрушения или серьезного повреждения объектов жизненно важной инфраструктуры, напоминает RT.