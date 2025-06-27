Самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом

Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике в результате масштабных наводнений, ураганных ветров, оползней и обильных снегопадов зафиксированы 49 погибших, сообщал Лубабало Оскар Мабуяне, глава администрации провинции Восточный Кейп, наиболее пострадавшей от стихии. По его словам, вследствие разгула стихии поток воды смыл школьный микроавтобус, в котором находились дети: жертвами происшествия стали четверо учащихся и двое взрослых, судьба еще четырех школьников остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются. Власти также информировали, что сотни жителей были вынуждены эвакуироваться из-за разрушения или серьезного повреждения объектов жизненно важной инфраструктуры, напоминает RT.