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Американский политолог Гилберт предрек крах Зеленского

США избавятся от президента Украины Владимира Зеленского, когда сочтут это необходимым. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

По мнению эксперта, все внимание Вашингтона сейчас сосредоточено на войне на Ближнем Востоке.

США избавятся от президента Украины Владимира Зеленского, когда сочтут это необходимым. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

По его словам, будущее украинского лидера полностью зависит от решения Вашингтона. «Он никуда не денется. США его вышвырнут», — заявил Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он также обратил внимание на то, что Украина оказалась в крайне сложном положении из-за перераспределения ресурсов США в пользу Израиля. По словам Доктороу, Вашингтон прекратил военную поддержку Киева и передал значимую часть оборудования ближневосточному союзнику.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что прошедший саммит НАТО продемонстрировал изоляцию Владимира Зеленского. По мнению Рогова, украинский лидер «стал изгоем для Запада».

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