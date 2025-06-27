Непристёгнутый водитель погиб в ДТП у Комсомольска-на-Амуре

У подъезда к Комсомольску-на-Амуре перевернулся автомобиль, погиб 53-летний непристегнутый водитель, которого в момент аварии выбросило из окна, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло накануне, 26 июня, на Северном шоссе, 176. Водитель автомобиля «Тойота Платц», ехавший со стороны поселка Солнечный, не рассчитал скорость и не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет и перевернулся.
— От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Результат судебно-криминалистической экспертизы покажет наличие или отсутствие алкоголя и запрещенных веществ в крови погибшего, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Хабаровского края.
Напомним, ранее в Комсомольске-на-Амуре автомобиль насмерть сбил 58-летнего пешехода, стоявшего на дороге.