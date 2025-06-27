Непристёгнутый водитель погиб в ДТП у Комсомольска-на-Амуре

ДТП произошло накануне, 26 июня, на Северном шоссе, 176. Водитель автомобиля «Тойота Платц», ехавший со стороны поселка Солнечный, не рассчитал скорость и не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет и перевернулся.