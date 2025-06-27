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Временные ограничения начали действовать в аэропорте Волгограда

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту Волгограда.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту Волгограда.

«С целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на их прием и выпуск», — отмечается в заявлении.

До этого сообщалось, что силы ПВО сбили 16 БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря.

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