Алаудинов: Трамп спас Израиль от поражения в войне с Ираном

«То есть, нанеся эти несколько ударов вот этими бомбами, после этого заключить такой мир — и чтобы все были счастливы Получается, в данном случае, в этой формуле Америка сыграла роль спасителя Израиля для того, чтобы Израиль на весь мир не прозвучал как государство, которое проиграло в этой войне», — заявил Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что Трамп доволен тем, что удалось привлечь стороны к переговорам. По его мнению, Тель-Авиву удалось одержать верх благодаря уничтожению иранских ядерных объектов. В то же время Тегеран также заявляет о своей победе, указывая на то, что не капитулировал и смог сплотиться перед лицом агрессии.