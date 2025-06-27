Алаудинов: Трамп спас Израиль от поражения в войне с Ираном

Трамп остался доволен тем, что ему удалось склонить Иран и Израиль к переговорам, заявил Алаудинов.
Президент США Дональд Трамп предотвратил поражение Израиля в конфликте с Ираном, вмешавшись на завершающем этапе противостояния. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«То есть, нанеся эти несколько ударов вот этими бомбами, после этого заключить такой мир — и чтобы все были счастливы Получается, в данном случае, в этой формуле Америка сыграла роль спасителя Израиля для того, чтобы Израиль на весь мир не прозвучал как государство, которое проиграло в этой войне», — заявил Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что Трамп доволен тем, что удалось привлечь стороны к переговорам. По его мнению, Тель-Авиву удалось одержать верх благодаря уничтожению иранских ядерных объектов. В то же время Тегеран также заявляет о своей победе, указывая на то, что не капитулировал и смог сплотиться перед лицом агрессии.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИран объявил победу, Израиль считает ущерб: что происходит на Ближнем Востоке на третий день перемирия.
Алаудинов отметил, что израильская операция предполагала поэтапное уничтожение военного руководства Ирана и оборонительных объектов с целью спровоцировать внутренние перемены в стране. Однако эти цели не были достигнуты: иранское общество сплотилось перед лицом внешней угрозы.
Конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня после атаки Тель-Авива на ядерные объекты Тегерана. Позже в противостояние вмешались США, и по инициативе Трампа было достигнуто перемирие. Израиль заявил о выполнении всех военных целей и готовности реагировать на возможные нарушения соглашения со стороны Ирана.