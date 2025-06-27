Электричество так и не вернулось к части приморцев после блэкаута

Приморье всё ещё не справилось на 100% с массовым отключением электроэнергии, которое произошло днём 26 июня. Об этом свидетельствуют жалобы жителей края в официальном тг-канале (18+) регионального Минэнерго. Так, всю ночь света не было в части Надеждинского района. Поздним вечером 26 июня местные сообщали о том, что электроэнергия не пришла в часть домов Владивостокского и Артёмовского городского округов, сообщает ИА PrimaMedia.
Блэкаут накрыл регион в 15.56. По последней информации от Минэнерго Приморья, озвученной 26 июня в 17.25, запитаны 93% отключенных во время блэкаута потребителей. Сообщалось, что точные причины отключения будут определены после проведения обследования линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. В министерстве также отмечали, что работы по восстановлению продолжаются. Информации о полном восстановлении не поступало. Соответствующий пост в канале министерства появился только на несколько секунд, а после исчез.
Утром 27 июня, в 6.35, на отсутствие электричества в тг-канале министерства жаловались жители посёлка Раздольное в Надеждинском районе. Такие же обращения поступали от них и ночью, но ответа пострадавшие пока не получили.
Ночью 26 июня о том, что электроснабжение не восстановилось, сообщали жители улицы Военное шоссе во Владивостоке. Отмечалось, что света нет на всей улице, а дозвониться до ответственных служб не получается.
В районе 19.30 26 июня были жалобы от жителей Артёма. В районе 19.00 — от жителей Уссурийска и Владивостока. Сообщалось, что свет тогда не появился на Выселковой, Баляева, в районе Первой Речки.
По сообщениям Минэнерго на 18.17, электроснабжение ещё не было восстановлено в Угловом, в части Артёма, в районе Второй Речки во Владивостоке. В 18.12 обещалось восстановить электроснабжение в Большом Камне в течение 1,5 часов.
Напомним, что в 15.56 на линии электропередачи 500 кВ «Приморская ГРЭС — Хехцир 2» произошло аварийное отключение. Сработала система автоматического ограничения нагрузки, что привело к отключению электричества у потребителей с совокупной мощностью порядка 600 МВт. Из-за сбоя пострадало сразу несколько территорий. Во Владивостоке без света осталась примерно половина города. Пострадали также жители Находки, Артёма, Уссурийска, Арсеньева, Партизанска, Большого Камня, Лесозаводска и других населённых пунктов. Прокуратура начала проверку.
Напомним также, что подобное массовое отключение электроэнергии произошло в Приморье 16 августа прошлого года. Как поясняли специалисты подразделения РАО «ЕЭС России» — Межсистемные электрические сети Востока, ограничение электроснабжения произошло из-за отключения на той же «Приморской ГРЭС — Хехцир 2». В регионе тогда начались перебои с водой, связью, интернетом, движение поездов было остановлено, не работали некоторые магазины и заправки. Некоторые районы и 17 августа оставались без энергоснабжения.