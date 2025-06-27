Электричество так и не вернулось к части приморцев после блэкаута

Блэкаут накрыл регион в 15.56. По последней информации от Минэнерго Приморья, озвученной 26 июня в 17.25, запитаны 93% отключенных во время блэкаута потребителей. Сообщалось, что точные причины отключения будут определены после проведения обследования линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. В министерстве также отмечали, что работы по восстановлению продолжаются. Информации о полном восстановлении не поступало. Соответствующий пост в канале министерства появился только на несколько секунд, а после исчез.