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Марочко: ВС РФ вошли в село Удачное в ДНР

Российские войска вошли в населенный пункт Удачное, расположенный на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), и начали боевые действия за его освобождение. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ продвигаются в ДНР.

Российские войска вошли в населенный пункт Удачное, расположенный на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), и начали боевые действия за его освобождение. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«Мы уже находимся в Удачном, который находится восточнее от Молодецкого, там начались бои. Этот населенный пункт будет позволять контролировать украинскую группировку в данном районе и помогать продвигаться вдоль административной границы ДНР для ее дальнейшего освобождения», — отметил Марочко для ТАСС.

В последние недели российские войска активно продвигаются на территории Донецкой Народной Республики, ранее установив контроль над селами Перебудова и Запорожье, а также ведя наступательные действия в ряде других населенных пунктов региона. Освобождение Удачного станет продолжением операции, направленной на расширение контроля над стратегически важными районами и укрепление позиций вдоль административной границы ДНР.