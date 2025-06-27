Марочко: ВС РФ вошли в село Удачное в ДНР

«Мы уже находимся в Удачном, который находится восточнее от Молодецкого, там начались бои. Этот населенный пункт будет позволять контролировать украинскую группировку в данном районе и помогать продвигаться вдоль административной границы ДНР для ее дальнейшего освобождения», — отметил Марочко для ТАСС.